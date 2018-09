Tjeerd en Chris genieten van hun 'megaklus' in hartje Beek

Waarschu­wing voor 'doorgeven biertjes' in schut­terstent De Horst

11:36 GROESBEEK - Eric Hopmans van café Hopmans in het Groesbeekse kerkdorp De Horst heeft een waarschuwing gekregen omdat tijdens de recente kermis in de schutterstent jongeren van rond de 16 jaar aan het bier zaten. De leeftijdsgrens is 18 jaar.