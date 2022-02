Toch carnaval in Groesbeek: grote kroegentocht met meer dan 1500 deelnemers

Avonturen­bos Groesbeek populair: meer parkeer­plaat­sen

GROESBEEK - Bij het Avonturenbos in Groesbeek zijn negen extra parkeerplaatsen aangelegd. Het Avonturenbos was tijdens de voorbije coronaperiode een van de weinige attracties waar ouders met hun kinderen naar toe konden. Dat deden ze massaal maar ook met gevolg dat aanwonenden van de Aalbeshof, de Sleebeshof en de Bramenhof begonnen te klagen over parkeeroverlast, vooral in het weekend.

1 februari