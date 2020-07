Toch een kleine Vierdaagse-ceremonie op de Canadese begraafplaats

Sinds enkele jaren vindt de herdenking van de Canadese militairen op de maandag van de Vierdaagse plaats. Vroeger deden ze dat op de donderdag: weken even van het parcours af om een krans te leggen. Maar dat werd te druk.

Quote Herdenken is belangrijk. Stilstaan bij wat gebeurde in het besef dat we moeten voorkomen dat het weer gebeurt Derk de Vries, Adjudant Heumensoord

Dat er toch een ceremonie plaats vond, zij het kleiner dan andere jaren, is te danken aan Derk de Vries, de kampadjudant van de Heumensoord. ,,75 jaar bevrijding en de Vierdaagse; dat had natuurlijk een groot feest moeten worden. Dat kan niet doorgaan. Maar herdenken is belangrijk. Stilstaan bij wat gebeurde in het besef dat we moeten voorkomen dat het weer gebeurt", aldus De Vries.

Volledig scherm Er werden kransen gelegd en de Last Post werd geblazen. © DG

Samen herdenken

De ceremonie werd bijgewoond door onder meer de militair attaché van de Canadese ambassade, door loco-burgemeester Sylvia Fleuren van Berg en Dal en door verschillende militairen, waaronder uit Duitsland. ,,Ik weet dat er nog sentimenten leven over de oorlog", aldus De Vries, ,,maar we staan in talloze internationale missies zij aan zij met onze Duitse kameraden. Dus dit herdenken we ook samen."

Er werden kransen gelegd, de Last Post werd geblazen en er was enig vlagvertoon. Op de Canadese Begraafplaats vonden 2619 overwegend Canadese militairen een laatste rustplaats. Zij sneuvelden tijdens de gevechtshandelingen in 1944 en 1945. Bovendien worden hier 1047 vermisten herdacht.