Toch steun voor de grensondernemer: Gijs van Dijk haalt ‘paarse krokodil’ weg

Het gaat om Nederlandse ondernemers die in Nederland hun bedrijf hebben maar in Duitsland, doorgaans net over de grens, wonen.



Zij vielen tot nog toe tussen wal en schip. In Nederland kwamen ze niet aanmerking voor steun omdat ze in Duitsland wonen: in Duitsland niet omdat hun bedrijf in Nederland staat. ‘Een kafkaëske situatie', aldus Van Dijk eerder in deze krant.



Naar schatting gaat gaat het om twaalfhonderd ondernemers. ‘Zij kunnen nu nauwelijks de boodschappen en de huur betalen', aldus Van Dijk in zijn motie. De PvdA vroeg de regering nadat de motie was aangenomen bovendien om de kamer in een brief te laten weten hoe een en ander handen en voeten gaat krijgen.