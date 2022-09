Toch weer kleiwinning Millingerwaard, werkzaamheden duren twee jaar

Harde en dure actie tegen de ratten van de Spoor­straat: ‘Populatie heeft al deuk opgelopen’

GROESBEEK - Met een rattenkolonie in de Spoorlaan in Groesbeek is wat bijzonders aan de hand: de knagers tonen zich liever overdag dan in het donker op straat. De gemeente trekt nu fiks de portemonnee om de plaagdieren aan te pakken. Maar ook burgers moeten gaan helpen.

15 september