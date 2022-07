Tóch weer zorgen om hoogbouw Ooij aan de Waal: ‘Kolossale flat te zien van Nijmegen tot aan Millingen’

Aan de boorden van de Waal in Ooij moet een wijk met ruim tweehonderd huizen verrijzen. Over een jaar zou de schop al de grond in kunnen op het terrein van de voormalige legerdump Reomie. Dat betekent een fikse boost in de strijd tegen het woningtekort in de regio. Maar ook een ingrijpende verandering van het landschap. Daarop is bijvoorbeeld Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal (WMG) kritisch. Vooral wat de geplande hoogbouw betreft.