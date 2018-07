Tom Dumoulin blijft cool dankzij Beekse vinding

DDG stopt met trekken aan dood paard: 'Het worden weer kippen aan de Dennenkamp'

9 juli GROESBEEK - Nog deze zomer zal er een aanvraag bij de gemeente Berg en Dal ingediend worden om weer kippen in de megafarm aan de Dennenkamp te gaan houden. Want het feit dat de politiek van Berg en Dal een voorstel om te gaan onderzoeken of wonen (20 huizen) een alternatief is voor de kippenfarm over de zomer heen heeft getild, is ook een keuze.