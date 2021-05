Weesdasje André werd vernoemd naar zijn redder; een uniek kijkje in de opvang in Beek

29 mei BEEK - Veertien jonge dasjes zitten er in de landelijke opvang van Das en Boom in Beek. Hun moeder werd doodgereden of verjaagd. Hester Bartels, hoofd dierverzorging, loopt zich het vuur uit de sloffen: ,,Mei is onze drukste maand.”