Top-10 inbreker crashte nogmaals in grensregio na inbraak en achtervolging en hoort 15 maanden cel eisen

De 23-jarige verdachte uit Nieuwegein stond donderdag terecht omdat hij oktober 2017 een inbraak in Beek-Ubbergen pleegde, en daarna vanaf de A325 via de A12 naar het Duitse Rees vluchtte, tijdens een levensgevaarlijke politieachtervolging. In Rees crashte hij en vond de politie een wapen en kogels in de auto.

Enkelband doorgeknipt

De politie zag in de buurt van Velperbroek een Toyota rijden die werd gelinkt aan een inbraak een dag eerder in Ruurlo. Toen de politie de auto wilde controleren waarin de verdachte met twee mede-inbrekers reed, trapte hij het gas in. ,,Ik werd namelijk gezocht omdat ik net mijn enkelband voor het elektronisch toezicht had doorgeknipt”, vertelde hij aan de rechtbank. ,,En ik had net ingebroken.”

Via de A12 ging het met 180 kilometer per uur en gedoofde lichten over de vluchtstrook, rechts inhalend en beukend tegen oplopende politieauto’s. Bij Duiven ging hij de snelweg af om er vervolgens tegen de voorgeschreven rijrichtingen in over te steken en de snelweg weer op te schieten.

Wapen is niet van mij

Het lukte de bestuurder om de Duitse grens over te steken, waarbij de inzittenden hun middelvinger opstaken naar de politie. Maar daarna volgde de crash en werden de vergeefs vluchtende verdachten door Duitse agenten ingerekend. De twee andere inbrekers kregen voor hun aandeel 3 en 4 maanden cel.

De verdachte gaf toe dat hij wild had gereden en had ingebroken. Maar hij stelt dat het aangetroffen wapen en bijbehorende kogels niet van hem waren.

De reclassering adviseerde een werkstraf met voorwaardelijke celstraf, zodat de Nieuwegeiner niet naar de cel maar naar school kon en zijn leven kon beteren.

Veelbesproken hardleerse crimineel

,,Onbegrijpelijk”, vond de officier van justitie. ,,Sindsdien heeft hij al twee nieuwe zaken open staan. Ook staat meneer in Utrecht in een top 10 van veelbesproken gevallen bij politie, justitie en hulpverlening. Hij knipt zijn enkelband door terwijl zijn straf er bijna op zit, en hij heeft een lang strafblad met inbraken, wapens en geweld. Niet hulpverlening, maar kale straf moet deze man duidelijk maken dat hij niet verder komt zo.”

Eind 2015 kreeg de verdachte nog twee jaar cel voor een inbraak in Duitsland met vlucht en crash, en een poging doodslag waarbij een motoragent levensgevaarlijk met spullen werd bekogeld op de A12 vanaf de Duitse grens het land in. Toen crashte de vluchtauto bij Wolfheze.