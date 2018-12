Topjaar voor Afrika Museum dankzij World Press Photo

BERG EN DAL - Het Afrika Museum heeft met meer dan 70.000 bezoekers een uitstekend jaar achter de rug. Dat is een forse stijging in vergelijking tot 2017, toen 62.000 bezoekers naar het museum in Berg en Dal kwamen. Volgens het museum is het hoge bezoekersaantal te danken aan enkele succesvolle tentoonstellingen.

Absolute topper dit jaar was de tentoonstelling van World Press Photo. Die trok tussen november 2017 en maart 2018 24.000 mensen en is daarmee een van de best bezochte tentoonstellingen ooit in het Afrika Museum.

Het was voor de eerste keer dat World Press Photo in deze regio te zien was, bovendien in een uitgebreidere versie dan op diverse andere locaties, met 123 winnende foto's. Ook de lange periode van de tentoonstelling droeg bij aan de populariteit. De tentoonstelling toonde het beste journalistieke fotowerk van 45 fotografen uit 25 landen.

Vindingrijk

Een andere trekker in 2018 was Afrotopia, eveneens een foto-tentoonstelling. Deze fotobiënnale uit Mali toonde het hedendaagse Afrika door de ogen van Afrikaanse fotografen en liet het continent niet alleen van zijn problematische kant zien maar bracht juist zijn vindingrijkheid en kracht in beeld.

Daarnaast loopt de huidige expositie Sieraden-Makers & Dragers (nog te zien tot juni volgend jaar) goed. Volgens het museum is hier de grootste verzameling sieraden ooit in een Nederlands museum te zien. Ook gaat deze tentoonstelling in op de techniek van het maken en de kunst van het versieren.

Andere succesfactoren dit jaar waren de evenementen Africa Now en het Keti Koti-festival. Herdenkings- en vrijheidsevenement Keti Koti vond voor de tiende keer in het Afrika Museum plaats en trok een recordaantal van bijna 5.000 mensen. Die stonden op deze dag stil bij het slavernijverleden en vierden samen vrijheid, gelijkheid en verbondenheid.

Te koop

Onlangs werd bekend dat een nieuwe eigenaar wordt gezocht voor het terrein en de gebouwen waar het Afrika Museum is gevestigd. Nu is dat nog in handen van de Congregatie van de Heilige Geest, maar die wil er op termijn vanaf omdat de congregatie vergrijst.



Nadrukkelijk stellen de paters dat het voortbestaan van het museum niet in gevaar komt - ze waren er zelf in de jaren vijftig de grondleggers van. Het is de bedoeling dat het Afrika Museum (samen met het Tropenmuseum en Museum Volkenkunde onderdeel van het Nationaal Museum van Wereldculturen) onder een nieuwe eigenaar huurder van het complex blijft.