Topjaar voor Vrijheidsmuseum en directeur Wiel Lenders valt in het water: ‘Dit was ons moment’

Maar behalve directeur Wiel Lenders en de bouwvakkers is er niemand. Het licht is gedoofd, de installaties staan stil en het museum is leeg.

De situatie doet denken aan een atleet die jaren leeft en traint voor de Olympische Spelen. En dan gaat het niet door. Klopt deze vergelijking?

,,Zo voelt het wel. In 2015 zijn we aan dit project begonnen. Met fondswerving, de bouw en inrichting, onderzoek en presentatie. In oktober 2018 startte de nieuwbouw terwijl we in het oude pand doorgingen. Dat was topsport. Maar het eind was in zicht en we waren klaar om te schitteren. Dit moest ons moment zijn.