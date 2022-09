Trekzakacademie van Groesbeek luidt de noodklok: ‘De trekzak is de vergeten groente van de muziek’

Brandstich­ters steken oude seksclub kort voor de sloop aan

MALDEN - Een brand die maandagavond woedde in het voormalige restaurant Santa Maria in Malden is waarschijnlijk aangestoken. Het leegstaande pand, waarin ruim twintig jaar geleden ook seksclub Diana was gevestigd, liep zware schade op. Eind deze maand zal het pand helemaal verdwenen zijn.

6 september