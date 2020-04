Tunneltje in Beek beklad met Vitessse-kleuren; dat laten NEC-supporters niet op zich zitten

52 Nederland­se coronapa­tiën­ten in Duitse ziekenhui­zen: ‘Fijn dat de buren ons helpen’

18 april KLEEF - In de ziekenhuizen in de Duitse grensregio worden momenteel 52 coronapatiënten uit Nederland intensief verpleegd. Twee komen uit de regio Nijmegen: ze liggen in Krefeld en Essen in het ziekenhuis.