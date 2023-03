Twaalf huizen in Groesbeek worden gesloopt voor appartementen

Besluit sportpark Juliana Malden valt pas in de zomer: bouwen in Kanaalzone wordt race tegen de klok

MALDEN - Een definitief besluit over een nieuwe plek voor de Maldense voetbalvereniging Juliana’31 valt op zijn vroegst kort voor de zomer. Er is veel tijd nodig voor extra onderzoek naar de twee locaties die nu nog in beeld zijn, zo blijkt. Maar haast is geboden: Heumen wil eind 2024 al begonnen zijn met woningbouw op sportpark De Broeklanden.