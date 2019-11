Twee auto’s en caravan door brand beschadigd in Leuth

Yade (2) is een vlinder­kind: ‘Ze heeft eigenlijk altijd pijn en jeuk’

1 november GROESBEEK / NIJMEGEN - Wereldwijd was afgelopen week aandacht voor de ziekte EB (Epidermolysis Bullosa), een ernstige, ongeneeslijke huidaandoening. Wie aan de ziekte lijdt wordt een vlinderkind genoemd, omdat de huid zo teer is. Yade (2) uit Groesbeek is zo'n kind.