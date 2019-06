Twee keer geluk bij een ongeluk: verkeersongeval en blikseminslag in Groesbeek

Groesbeek deed een proef met koolmees­jes in de strijd tegen de eikenpro­ces­sie­rups, en zo liep dat af

13:02 GROESBEEK - De proef om koolmeesjes in Groesbeek in te zetten om de eikenprocessierups te bestrijden is half geslaagd. Weliswaar hebben de koolmeesjes zich duchtig geweerd en bestaat de indruk dat in het proefgebied inderdaad wat minder rupsen zitten, maar ook is gebleken dat veel minder koolmezen de weg naar de speciaal opgehangen nestkastjes hebben weten te vinden dan gehoopt werd.