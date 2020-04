Twee uitvaarten in plaats van diamanten huwelijk: alleen corona kon Frans en Lies uit Groesbeek scheiden

Henk Eikholt - dé natuurken­ner van Groesbeek en omgeving - wilde altijd buiten zijn

21 april Henk Eikholt, dé natuurkenner van Groesbeek bij uitstek, is maandagmiddag thuis, in zijn woning in het Groesbeekse kerkdorp De Horst, overleden. Hij was al enkele jaren ziek; leed aan COPD. Uiteindelijk is hem dat fataal geworden. Eikholt werd vorige week, op tweede paasdag 61 jaar.