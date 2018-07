'Unieke' samenwerking: Nederlandse brandweerlieden mogen nu ook in Duitsland blussen

overzicht Veel meer leerlingen in de regio geslaagd na 'her', domper op Maaswaal College

5 juli Vmbo- en vwo-leerlingen van het Maaswaal College in Wijchen hebben bij de eindexamens prima scores neergezet. De havo-leerlingen daarentegen hebben de 'historisch lage score' bij de eindexamens niet meer echt kunnen rechttrekken bij de herexamens. Nadat aanvankelijk één op de drie was gezakt, is dat na die herkansingen nog één op de vier.