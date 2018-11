Vader in psychose richtte bloedbad aan Groesbeek

Maritza uit Malden kwam lijn 83 niet in en stapt nu naar het College voor de Rechten van de Mens

14:45 MALDEN - Ze kreeg inmiddels excuses van de chauffeur, maar dat is niet genoeg voor Maritza Gerritsen (42), die in een rolstoel zit. Na een incident bij lijn 83 spande de Maldense een zaak tegen Arriva aan bij het College voor de Rechten van de Mens. Ze ijvert voor gelijke behandeling van mensen met een beperking in het busvervoer.