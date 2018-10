Vader van autistische Jayden (6): ‘Dit kan zo niet langer’

Jayden zit in de ‘vliegtuigklas‘ van de St. Maartensschool. Toen hij anderhalf jaar geleden voor het eerst naar zijn nieuwe school ging, ging zijn vader Joey mee in de taxi die wordt ingezet door vervoersbedrijf Avan. ,,Hij had toen een jaar lang een vaste chauffeur, dat ging heel goed. Die man heeft uitgebreid kennis met ons gemaakt, ging leuk met Jayden om, altijd een high five. En hij was ook attent op het feit dat Jayden zijn tas met medicijnen niet moet vergeten.”