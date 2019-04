Van Agt blijft onvermoeibaar strijden voor Palestina

Nieuwe bordjes voor de oeroude paadjes van Berg en Dal

10 april GROESBEEK - In totaal 38, deels nog uit de middeleeuwen stammende, oude wandelpaden in de gemeente Berg en Dal krijgen nieuwe naambordjes. Zodat wandelaars kunnen zien dat ze lopen op de Kniendevrang of de Dinne van Gistere, om er maar een paar te noemen.