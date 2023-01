Van Radio Veronica tot SBS6: Brabantse bekerheld van De Treffers gaat nu ‘PSV uit die koker trekken’

Voorrang op een woning voor eigen inwoners? Niet doen, vindt Nijmegen

NIJMEGEN - Huurhuizen die in Nijmegen vrijkomen reserveren voor mensen die al in de stad wonen? Niet doen, zegt het stadsbestuur. Dat ziet niets in een ‘eigen inwoners eerst-principe’ en wil dat ook regiogemeenten daar vanaf zien.

