Van wie is dit hoofd dat onder de heg lag begraven?

Het is een mysterie: waarom verdwijnen ieder jaar de schapen uit deze kerststal in Berg en Dal?

2 januari BERG EN DAL - In Berg en Dal begrijpen ze er niets meer van: voor de zoveelste keer is er een schaap gestolen uit de kerststal aan de Oude Kleefsebaan. Sinds een jaar of vijf verdwijnt er ieder jaar wel een schaap, en ook zaterdag was het weer raak. ,,Het lijkt helaas wel een soort traditie te worden. Maar waarom? Het is een mysterie.’’