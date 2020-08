Varkensboeren snappen niets van besluit minister Schouten: ‘Zwaar teleurgesteld’

In totaal is in deze regeling 450 miljoen beschikbaar voor varkensboeren die willen stoppen. Dat gaan zij pas in 2021 doen, maar omdat veel boeren zich al hebben ingeschreven voor de regel, denkt het ministerie dat het best mogelijk is deze maatregel nu al in te boeken. Minder varkensboeren betekent immers minder stikstof (ammoniak) in de lucht, is de gedachte.