Vastgoedmagnaat Ton Hendriks biedt Oekraïense vluchtelingen gratis onderdak in Groesbeek: ‘Ik zie dit als mijn burgerplicht’

GROESBEEK - Terwijl Veiligheidsregio’s nog hard nadenken over opvang van Oekraïners, zijn in Groesbeek de eerste vluchtelingen al gearriveerd. Moeders, kinderen en zelfs een zwangere vrouw hebben hun intrek genomen in een leegstaand pand op de Muntberg. Hun huisbaas: Ton Hendriks.