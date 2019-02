Veel politie op de been na woningoverval op Rietvoornstraat in Ooij

updateOOIJ - Omstreeks 00.00 uur heeft er op de Rietvoornstraat in Ooij een woningoverval plaats gevonden. Het is nog niet bekend of er iets is meegenomen en of er slachtoffers zijn. De straat is momenteel afgesloten voor sporenonderzoek.