Veilig zwemmen in Bisonbaai, blauwalg verdwenen

Geheim van Groesbeek blijft onverteer­baar voor slachtof­fer kopschop­pers: ‘Een ton voor de daders, onvoorstel­baar’

GROESBEEK - De zware mishandeling op de Groesbeekse kermis die hem bijna fataal werd mag dan alweer bijna tien jaar geleden zijn gebeurd, slachtoffer C. denkt er dagelijks aan. ,,Je moet nooit aan slechte dingen denken. Dat is niet goed voor je”, lacht hij. Maar, beaamt de Nijmegenaar, ,,ik heb er donderdagochtend wel even bij stilgestaan. Daarna ga je werken, en dan stop ik het weg. Ik heb er ook niet best van geslapen.”

7:45