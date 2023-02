Verdachten drugslabs Millingen en Overasselt blijven in de cel

NEC’er Tannane in tranen door rampspoed in Turkije: ‘Dit had mij ook kunnen overkomen’

Oussama Tannane is aangedaan door de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. De Marokkaan is in gedachten bij zijn Turkse vrienden. Woensdag heeft hij afleiding als NEC op bezoek gaat bij Feyenoord in de KNVB-beker. ,,Op het veld vergeet ik even alle ellende.”

14:04