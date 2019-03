Verenigingen die oud papier ophalen? Berg en Dal wil ermee stoppen, maar: ‘dat is de doodsteek’

Borden ‘paddentrek’ gestolen in Rijks­straat­weg Beek

27 maart BEEK - Er zijn twee ‘paddentrek-borden’ verdwenen - gestolen wellicht - vanaf dranghekken die in Beek in de Rijksstraatweg (Smorenhoek) staan om de automobilisten erop te attenderen dat de paddentrek begonnen is.