Vergunning voor paardenweide aan voet stuwwal geweigerd

Dorpsmensen Jan Verbeet maakt podcast in ’t Gruusbêks: Hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft wat zo’n dorp voor je betekent

In de serie Dorpsmensen uit het Rijk van Nijmegen vandaag Jan Verbeet (70) uit Groesbeek. Hij was vijf jaar gemeenteraadslid, bestuurder bij onder meer corporatie Oosterpoort Wooncombinatie en voorzitter van diverse verenigingen. Zijn nieuwste uitdaging: voor Omroep Berg en Dal een podcast maken over schlagergroep ’t Zeivertropke, in het Gruusbêks.

20 december