Verkeerde afslag: kleine spotvogel uit Rusland eindigt in de Ooij in plaats van India

Afgelopen weekend was het voor het eerst dat het vogeltje gezien werd in Gelderland. In de Nederlandse kustgebieden is hij vaker gesignaleerd, al houdt dat ook niet over. 33 keer om precies te zijn. Dat de vogel in een net terechtkwam, was de bedoeling. Een groep vrijwilligers is hier bezig met vogelring-onderzoek. ,,We spelen ’s nachts geluid van overtrekkende vogels af. Van de soorten die op dat moment over kunnen trekken, in dit geval van de kleine rietvogels.”



De vogeltjes worden door het geluid gelokt, komen in het net. ,,Om de drie kwartier lopen we de netten langs en stoppen we de vogel in een katoenen zakje om hem te meten en te ringen. ,,En dan mag hij weer los.”