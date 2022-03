Verkiezingsdebat: Eigen inwoners eerst bij kopen of huren in Berg en Dal: Goede zet op woningmarkt of puur populisme?

Ook Berg en Dal gaat inzamelen voor Oekraïne

BERG EN DAL – In de gemeente Berg en Dal gaat ook een inzamelingsactie van start voor de mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Het idee om iets te doen voor Oekraïne in Groesbeek is gekomen door de zakelijke contacten met Polen door een van de initiatiefneemsters. Zij werd door hen gevraagd of ze iets voor hen kon betekenen. Zij hoefde daar niet lang over na te denken en heeft direct haar zus ingeschakeld

4 maart