De leden van De Blauwe Walm waren zondagmorgen vertrokken vanuit Groesbeek in vijf groepen van zeven bromfietsers op hun brommers uit de oude tijd. Tussen Wanroij en Haps is Kamps van de weg geraakt – vermoedelijk omdat het asfalt hoger ligt dan de berm. Toen hij wilde corrigeren, is hij frontaal tegen een boom gereden.

Harde klap

Zijn zoon, die voor hem reed, hoorde een harde klap en trof even laten zijn vader zwaargewond aan. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis waar werd geconstateerd dat hij bijna alles gebroken had en bij de aanrijding een dwarslaesie had opgelopen.



De verslagenheid bij De Blauwe Walm is groot; normaal wordt er na de jaarlijkse rit een feestavond gehouden. ,,Maar na dit ongeval hebben we elkaar opgevangen en zijn zonder te feesten naar huis gegaan", aldus voorzitter Ton Nillessen van De Blauwe Walm .