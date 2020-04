Verslagenheid na dodelijk ongeval in Leuth waarbij 3-jarige peuter overleed: ‘Ergste wat je kan overkomen’

‘Kom op schutters en gilden, doe waar je voor bent opgericht!’

11:57 Schutterijen en gilden in Gelderland moeten niet stil achterover zitten in coronatijden, maar in actie komen voor de inwoners van hun eigen dorpen en buurtschappen. Voorzitter Wim Sanders van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus windt er geen doekjes om. ,,Hiervoor zijn we de afgelopen eeuwen opgericht: om hulp te bieden aan inwoners in nood.”