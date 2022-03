Vervroegd stemmen trekt vooral ouderen naar kiesbureaus: ‘Fijn om niet in drukte terecht te komen’

De échte verkiezingsdag moest dinsdag nog aanbreken, toch werd er in de regio al volop gestemd. Vooral ouderen wisten de weg naar de ‘vroegstembureaus’ goed te vinden, bleek onder meer in Ooij en Molenhoek.

,,Het is nog steeds rustig, maar drukker dan we hadden verwacht”, zegt Martijn Smeets, voorzitter van het stembureau in gemeenschapshuis De Wieken in Molenhoek dinsdag. ,,Het loopt gestaag door.” Ook vanuit andere dorpen trekt de locatie in Molenhoek kiezers, merken ze.

De Wieken is deze dag het enige stembureau in de gemeente Mook en Middelaar dat open is. Een dag eerder konden inwoners uit de gemeente al terecht in Mook.



,,In deze twee dagen komen we denk ik wel aan de 1200 stemmers. Dan moet de grootste groep nog komen, maar wel verspreid over meer stembureaus.”

Versoepelingen

Vorig jaar werd voor het eerst gewerkt met meerdere stemdagen, bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dit was ingevoerd vanwege de coronamaatregelen: zo konden kiezers beter gespreid worden, met minder kans op virusoverdracht.

Het had nu misschien niet meer zo gehoeven, omdat er al zoveel versoepelingen zijn doorgevoerd, denkt voorzitter Smeets van het stembureau in Molenhoek. Maar toch gaat het virus nog flink rond. Hij vindt het daarom zelf ook wel prettig en hoort onder de stemmers positieve geluiden. ,,Mogelijk heeft het ermee te maken dat er bovengemiddeld veel ouderen in de gemeente wonen. Zij vinden het fijn om niet in de drukte terecht te komen.”

Het Molenhoekse stembureau huist in een redelijk ruime zaal, de leden zitten achter spatschermen. Bij de ingang staan nog een fles handendesinfectiemiddel en een doos medische mondkapjes. ,,Het hoeft niet, maar iedereen die dat wil, mag er een gebruiken.”

Toch lijken de meeste ouderen zich niet meer zo’n zorgen te maken. De Molenhoekse Hefti van Teeffelen is juist blij als ze mensen ziet, zegt ze als ze met haar rollator naar buiten komt. ,,Maar eerder kunnen stemmen vind ik heel fijn. Morgen komt mijn hulp en dan zou ik moeten haasten. En haasten, dat kan ik niet meer.”

In de gemeente Berg en Dal konden inwoners, behalve in Groesbeek en Millingen aan de Rijn, al eerder stemmen in dorpshuis De Sprong in Ooij. Het beeld dat stembureauvoorzitter Stefanie Balfoort er tot nu toe van heeft in Ooij? Rustig.

,,Dat hadden we ook wel verwacht”, zegt ze. ,,Maar toch loopt het aardig door en horen we veel positieve reacties van mensen. Ze zijn blij dat het niet druk is. Ik denk dat het wel goed is dat we deze mogelijkheid bieden, gezien de omstandigheden.”

Oorlog

Toch zijn de meningen verdeeld. ,,Drie dagen stemmen vind ik misschien een beetje overdreven”, zegt Cobi Schel uit Ooij, als ze met haar rollator het stembureau uit komt. ,,Dat is toch een beetje veel voor een dorp als Ooij?” Ze is wel blij dat het eerder kon. ,,Dat kwam beter uit.” Ook dorpsgenoot Liesbeth Lackamp is er blij mee. ,,Niet zozeer vanwege de drukte, dit paste beter in de agenda.” Het was dus bijna stemmen als gewoonlijk, zeggen beiden.

En of een oorlog op Europese bodem het gevoelsmatig dit jaar nog wat anders maakt? ,,Daar hoor je wel over”, zegt Lackamp. ,,Dat het extra duidelijk maakt hoe belangrijk democratie en stemmen is. Maar zelf heb ik dat toch altijd al zo gevoeld. Ik heb ook altijd mijn hele leven lang gestemd.”

In Molenhoek hoorde stembureauvoorzitter Martijn Smeets het thema ook voorbij komen. ,,In onze gemeente mogen de kiezers het rode potlood mee naar huis nemen en een stemmer wist het wel: dat rode potlood zouden we nu naar Rusland moeten sturen.”

Nog géén ‘echte’ verkiezingsdag, toch al opkomst boven 10 procent Nog voordat de echte verkiezingsdag is aangebroken, lijkt de opkomst hoog bij de stembussen in deze regio. Relatief veel streekbewoners maken gebruik van de mogelijkheid om vervroegd hun stem uit te brengen. Zo telde Heumen dinsdag aan het eind van de middag al een opkomstpercentage van 13 procent. Op de tweede vroegstemdag brachten op de bureaus in die gemeente (Malden en Overasselt) 1040 mensen hun stem uit. In de gemeente Berg en Dag hebben dinsdag overdag 1472 mensen het rode potlood gebruikt: 754 in Groesbeek, 400 in Millingen en 318 in Ooij. Nog voor dé echte stemdag aanbreekt, gaat het totale opkomstpercentage in Berg en Dal al richting de 10 procent. Het opkomstpercentage in Mook en Middelaar stond aan het eind van de dinsdagmiddag op 12 procent. Op het vervroegd geopende stembureau in Molenhoek (gemeenschaphuis De Wieken) brachten op de tweede kiesdag tot 17.00 uur 525 mensen hun stem uit. -Daan Rieken