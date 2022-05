Verwarde man dreigt weer uit raam Groesbeeks appartementencomplex te springen

Nieuw festival Ubb HiLL in Beek: Rijks­straat­weg als podium voor kunst en muziek

UBBERGEN - Acht muziekpodia in historische gebouwen, evenzoveel expositieruimtes en dik 3 kilometer aan weg die van zichzelf al een bezichtiging waard is. Het nieuwe jaarlijkse festival Ubb HiLL in Ubbergen en Beek is het zusje van het grotere festival De Oversteek. Bas Broeder is de drijvende kracht achter allebei.

25 mei