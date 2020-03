Vier vrachtwagens branden uit in vuurzee op bedrijventerrein in Leuth

Aantal coronabe­smet­tin­gen Gelderland-Zuid stijgt naar 49, weer 13 nieuwe gevallen

14 maart NIJMEGEN / TIEL -Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in de regio Gelderland-Zuid is inmiddels gestegen naar 49. Er zijn dertien nieuwe gevallen ten opzichte van gisteren bij gekomen. Opvallend is dat er in Druten, waar gisteren voor het eerst een coronabesmetting gemeld werd, nog vier personen het virus blijken te hebben.