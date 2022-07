Vierdaagse Orkest tijdens Vierdaagseweek ook in Groesbeek en Nijmegen

Pop, musical, rock en feestmuziek

Het Vierdaagse Orkest treedt in de week van de Nijmeegse Vierdaagse vijf keer op, waaronder dus in Groesbeek met een avondvullende show. Onder leiding van de vaste dirigent Bart van Zutven (orkest) en Stephanie van Werkhoven (zanggroep) is al sinds maart intensief gewerkt aan de meer dan 25 muziekwerken die op het programma staan, van pop tot musicalnummers en van rock tot filmmuziek en feestmuziek.

De andere gratis optredens van het orkest hebben plaats in Cuijk (twee keer) en Wijchen. In Nijmegen is zondagmiddag 24 juli om 15.00 uur een optreden in openluchttheater De Goffert. De entree daar kost 5 euro. Het concert op het Dorpsplein in Groesbeek op 20 juli begint om 19.30 uur.