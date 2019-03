‘Vierdaagse-rolstoelers moeten naar toilet op gemeentehuis in Groesbeek kunnen’

Elektri­sche schepen in Millingen komen later: meer oplaadpun­ten nodig

7:09 MILLINGEN - De bouw van de eerste elektrische binnenvaartschepen in Millingen aan de Rijn begint nog dit voorjaar. Dat is een jaar later dan aanvankelijk gepland. De reden: het regelen van oplaadpunten voor de batterijen van de schepen kost veel tijd.