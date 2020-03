Vierde coronadode bij verpleeghuis voor doofblinden in Beek

video Ria (81) al ruim een week geïsoleerd in Kalorama door corona: ‘Het lijkt langer: verschrik­ke­lijk’

16:54 BEEK - Ria Post was in een ‘coronaloos’ Ooij zorgeloos op weg naar haar zangrepetitie. Een ongelukkige val en een maand later zit ze afgesloten van de buitenwereld in Kalorama, waar vier patiënten aan corona overleden.