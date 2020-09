Vijftig schapen proeven éven de vrijheid in Groesbeek

Mountainbi­kers zorgen voor schone bossen rond Nijmegen

13 september NIJMEGEN - Mountainbikers hebben zaterdag zwerfafval weggehaald in de bossen in het Rijk van Nijmegen en voormalig olympisch kampioen Bart Brentjens kwam helpen. Hij kent het gebied rond Nijmegen goed, want de inwoner van Ravenstein gaat er vaak trainen.