Vissers Ooij in mineur: de zwarte zwaan is weg

Uitslag Berg en Dal nog niet bekend vanwege hertelling stemmen Ooij: ‘Voelt beter om het opnieuw te doen’

18 maart GROESBEEK - In het gemeentehuis van Berg en Dal in Groesbeek worden momenteel (donderdagochtend) de stemmen uit het kerkdorp Ooij herteld. Het stembureau in Ooij had de stemmen anders geregistreerd dan de overige stembureaus en dat zorgde voor vertraging van het invoeren in de computersystemen vannacht in het gemeentehuis.