Vluchtelingen komen aan in Groesbeek, onderdak nog voor verbetering vatbaar

Zonnepark Lagewald in Groesbeek: VVD eerst voor, nu tegen: ‘Jammer, had een mooi project kunnen worden’

GROESBEEK - Een dikke vette streep, die zet de VVD door het plan om aan het Lagewald in Groesbeek een zonneparkje aan te leggen. Toch noemt de VVD (één zetel in de raad) dat plan in het verkiezingsprogramma een ‘mooi voorbeeld’.

14 maart