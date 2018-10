'Voetbal is Oorlog' trekt bijna 260.000 kijkers

Primetime

Vrijdag ging Voetbal is Oorlog in première op het Nederlands Film Festival, een dag later was die om half negen als 2Doc op NPO 2 te zien. De trailer van de docu ging afgelopen maand viral, maar heeft niet gezorgd voor een kijkcijferhit op de zaterdagavond. Een 2Doc op primetime trekt gemiddeld 247.000 kijkers. Bij de cijfers van Voetbal is Oorlog is nog geen rekening gehouden met mensen die op een later tijdstip de docu zullen terugkijken via uitzending gemist.