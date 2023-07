Voetbaldorp Groesbeek gaat door héél diep dal: ‘Heel slecht in samenwerken. Elkaar iets gunnen vinden we ook moeilijk’

Ontroering over vondst tabernakel uit Dachau van Nijmeegse pastoor: ‘Een godswonder dat dit zo bewaard is gebleven’

In Groesbeek is een opmerkelijk aandenken aan de priesterbarakken van concentratiekamp Dachau boven water gekomen: een tabernakel dat van de Nijmeegse deken Jozef Teulings is geweest. Het is door een medegevangene gemaakt met hout van de kampbedden. Teulings zat ruim drie jaar in Dachau en overleefde het.