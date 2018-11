Voetballende politieman ging één moment door het lint

video Kindcen­trum Op De Horst, nieuwe naam voor basis­school en kindcen­trum in De Horst

5 november DE HORST - Fenne Hopman is 2 jaar. Giovanni van Beek is 12. De twee hebben dus een leeftijdsverschil van tien jaar en toch zitten ze bij elkaar op school, of beter: het Kindcentrum Op De Horst. Want dat is sinds gisteren de nieuwe naam voor de samenwerking die basisschool Op De Horst en Kindercentrum Domino (peutergroep en buitenschoolse opvang) al een tijd geleden aangingen in het gebouw aan de Plakseweg.