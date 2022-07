Volgende week al eerste bomenkap en asfalt op de N840: 's avonds en 's nachts omrijden

Tussen 18 en 22 juli krijgt de ruim 1,5 kilometer lange rijbaan tussen de Thornsche Molen en de Duffeltdijk bij Leuth een nieuwe deklaag. Het verkeer heeft daar overdag geen last van, doordat de werkzaamheden steeds tussen 20.00 uur en 06.00 uur worden verricht.



De belangrijkste reden daarvoor is dat de straks aangegeven omleidingsroute via de Erlecomseweg, de Erlecomsedam en de Sint Hubertusweg hier en daar te smal is voor bussen. De bedoeling is dat die overdag de gebruikelijke route kunnen blijven volgen.

Zagen

Tegelijk met dit werk gaat woensdag 20 en donderdag 21 juli de zaag in tien essen in de buurt van de Thornsche Molen. Dat is nodig om ruimte te maken voor een veilige fietsersoversteek. Onderdeel daarvan is een veilige tussenberm, dus moet de weg worden verbreed.



Tijdens het werk kan het verkeer er om en om langs. In de buurt worden vier lijsterbessen en zes winterlindes als compensatie geplant.

In augustus start een grote reeks ingrepen aan de N840 in Millingen en deze eindigt in december in Beek. Op een aantal plekken wordt asfalt vervangen.



Ook wordt onder meer onderhoud geplaagd aan de brug over ’t Meertje en de fietsoversteek in de Kapitteldijk verbeterd en komen er twee nieuwe zebrapaden in Leuth. De provincie Gelderland houdt na de zomervakantie een informatieve inloopavond.