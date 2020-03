‘Voor het eerst in 70 jaar dat we ergens moeten betalen om de kinderen te laten slapen’

Het CDA diende gisteravond tijdens de raadsvergadering nog wel een motie in om creatief te denken zodat de sporthal Heuvelland voor één nachtje gratis ter beschikking gesteld zou kunnen worden. Wethouder Visser (Polderbreed) ontraadde de motie omdat die tot precedentwerking zou kunnen leiden. Daarop trok het CDA de motie in.



Voorzitter Marcel Legerstee van Ome Joops Tour is licht teleurgesteld.



,,We zijn in het verleden al drie keer door Groesbeek gekomen. Toen was Gerd Prick er nog burgemeester. We werden altijd met open armen ontvangen, maar dit keer moeten we betalen voor de sporthal. Dat is de eerste keer in de 70 jaar dat we bestaan dat we ergens moeten betalen om de kinderen te laten slapen.’’