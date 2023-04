Voormalig Chinees Restaurant Lee Ho Fook in Groesbeek gekraakt

Jongedame op scooter schuift over de weg na botsing met auto en raakt lichtge­wond in Mook

Bij een ongeval op de Rijksweg in Mook tussen een auto en een scooter is woensdagochtend een jongedame lichtgewond geraakt. De jonge vrouw zat op haar scooter toen ze in botsing kwam met een auto en daarbij ten val kwam.