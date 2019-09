Voorzitter Achilles’29: ‘Familie Derks kan de club niet van het sportpark wegsturen’

Volgens de familie Derks is er door het recente faillissement van de stichting die het sportpark beheerde geen huurovereenkomst meer met de voetbalclub. Voorzitter Van der Horst van Achilles stelt dat de familie Derks de club helemaal niet kan wegsturen.



,,Daar is een vonnis van de rechter voor nodig en dat is er niet”, zegt hij. ,,Dus er valt ook niet te handhaven. We wachten af wat er deze week gaat gebeuren, maar ik ben altijd bereid om met wie dan ook in gesprek te gaan.”